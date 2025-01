Os dois melhores times da temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) estreiam, neste domingo (12), na segunda janela da primeira fase da Champions League das Américas, equivalente a Libertadores da modalidade entre os homens.

O Minas Tênis Clube, atual líder do NBB, visita o Biguá no Ginásio 8 de Junio, em Paysandú, no Uruguai, às 20h10 (horário de Brasília). Mais tarde, às 22h40, o Flamengo, segundo colocado na competição nacional, joga na Arena Roberto Durán, na Cidade do Panamá, contra o anfitrião Toros de Chiriquí.

Os brasileiros estão com 100% de aproveitamento no torneio após as respectivas primeiras janelas, disputadas em dezembro. O Minas lidera o Grupo B, com quatro pontos, graças às vitórias sobre Biguá e Quimsa, da Argentina, alcançadas na casa deste último, Santiago del Estero. O Flamengo, por sua vez, encabeça o Grupo C, também com quatro pontos, depois dos triunfos em cima do Toros e do argentino Boca Juniors, ambos no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, do Rio de Janeiro.

Minas e Flamengo ainda voltam à quadra na segunda-feira (13). Às 20h10, os minastenistas encaram o Quimsa, enquanto o Rubro-Negro pega o Boca Juniors às 22h40. Se mantiverem o desempenho perfeito na competição, os brasileiros chegam à terceira e última janela da primeira fase com a vaga nas quartas de final assegurada. Os dois primeiros colocados dos quatro grupos (de três times cada) avançam à etapa final.

Quem já está classificado é o Sesi Franca. Na noite de sábado (11), o atual campeão das Américas e mundial venceu o Leones de Quilpué, do Chile, por 83 a 71 O duelo ocorreu no Centro de Deportes Colectivos, em Santiago, capital chilena, sede da segunda janela do Grupo D. Na sexta-feira (10), os brasileiros já tinham superado o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 91 a 83, no mesmo local.

O ala/pivô Lucas Dias foi o cestinha da partida, com 20 pontos. Outro destaque foi o armador Georginho, com seis assistências e oito rebotes, além de 10 pontos anotados. Apesar do aproveitamento inferior a 45% no total de arremessos, a equipe brasileira liderou o placar desde a primeira cesta e foi superior em três dos quatro períodos, chegando a abrir uma diferença de 16 pontos no último quarto.

Com quatro vitórias em quatro jogos, a equipe paulista lidera a chave com oito pontos, dois à frente do Instituto e quatro do Leones. A terceira janela do grupo será disputada no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP).

