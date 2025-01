Grêmio e Corinthians avançaram às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite de domingo (19) e se juntaram aos já classificados São Paulo e Criciúma. O Tricolor gaúcho, que tenta o título inédito da Copinha, garantiu a vaga após vencer de virada o Palmeiras por 3 a 2. Já o Timão, atual campeão, levou a melhor sobre o Vasco por 1 a 0. O primeiro jogo da semi será Criciúma x São Paulo, às 19h30 (horário de Brasília) de terça-feira (21). O outro, Grêmio x Corinthians, será às 17h de quarta (22). As partidas têm transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol (FPF) no YouTube.

PRÓXIMA PARADA: SEMIFINAL! ???????????? A #BaseGremista #Sub20 lutou até o fim e garantiu a classificação com muita raça! Os gols de Pedro Gabriel, Gabriel Mec e Luis Eduardo foram o resultado de uma verdadeira batalha em campo, mostrando que o Tricolor não desiste nunca. VAMOOOS!



????… pic.twitter.com/CTcH05zlLj — Grêmio FBPA (@Gremio) January 20, 2025

Nas quartas de final no domingo (19), o Palmeiras saiu na frente com gol de cabeça Erick Belé: foi o quinto dele no torneio. Dez minutos depois, o Grêmio empatou com Pedro Gabriel, que acertou um belo chute de fora da área. Já nos minutos finais, após contra-ataque, Gabriel Mec mandou no fundo da rede e virou o placar para os gaúchos: 2 a 1. Na volta do intercalo, com menos de um minuto de jogo, Riquelme Filipi empatou para o Verdão. O gol da vitória e da classificação do Grêmio saiu aos 39 minutos: após bate-rebate dentro da área, Luís Eduardo aproveitou a sobra e bateu forte no fundo do gol.

Já na outra partida, o nome do jogo foi Gui Negão que marcou para o Corinthians aos seis minutos do primeiro tempo contra o Vasco, o único gol da partida, que selou a classificação do Timão.

No sábado (18), o São Paulo se classificou ao ganhar por 3 a 1 do Cruzeiro. No segundo jogo da noite, o Criciúma derrotou a Ferroviária por 1 a 0, e também assegurou vaga nas quartas.

A 55ª edição da Copinha reuniu 128 clubes na primeira fase (grupos). A decisão do título está programada para o dia 25 de janeiro, feriado da capital paulista. A final ocorrerá no Pacaembu.

Tags:

Copa São Paulo de Futebol Júnior | Copinha | Corinthians | Criciúma | Grêmio | Pacaemb | São Paulo | semifinais