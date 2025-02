O tradicional Ranking de Corridas de Rua promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) chega a 37ª edição em 2025. Com uma média recorde de 2.085 corredores por prova em 2024, o ranking traz 10 etapas para este ano, com as provas acontecendo entre 30 de março e 29 de novembro.

O ranking tem como objetivo incentivar a prática esportiva, além de promover a saúde e o bem-estar da população. Cada etapa será disputada em diferentes percursos, em diversos pontos da cidade, proporcionando desafios para corredores de todos os níveis e idades.

Confira o calendário do 37º Ranking de Corridas de Rua 2025:

30 de março - 5ª Corrida do Bahamas

26 de abril - 9ª Corrida Tecnobit Informática Night Run

18 de maio - 8ª Corrida do Laboratório Cortes Villela

08 de junho - 8ª Corrida Unimed

29 de junho - 8ª Corrida da Suprema

2 de agosto - Night Run 5K – Meia Maratona de Juiz de Fora

24 de agosto - Corrida Move It Sports

21 de setembro - 13ª Corrida do Rodoviário Camilo dos Santos

26 de outubro - 12ª Corrida Solidária Outubro Rosa/ASCOMCER

29 de novembro - 3ª Bahamas Night Run

Outras informações:

(32) 3690-7845 - Secretaria de Esporte e Lazer

(32) 3690-7844 - Gabinete da SEL