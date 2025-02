Jogando no estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0, na noite desta quinta-feira (13), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com este resultado o Azulão assumiu a vice-liderança do Grupo B da competição com seis pontos. Já a Bolívia Querida ocupa a lanterna da chave com apenas um ponto.

Atuando diante de sua torcida, o CSA precisou de apenas quatro minutos para abrir o marcador, com o atacante Guilherme Cachoeira. Após o gol inicial o Azulão só voltou a alterar o placar após o intervalo.

O segundo saiu aos nove minutos da etapa final, com chute de canhota do volante Álvaro. Mas o artilheiro da partida foi Igor Bahia, que superou o goleiro Alan em duas oportunidades (aos 26 e aos 35 minutos) para dar números finais ao marcador.

Goleada do Bahia

A liderança do Grupo B é ocupada pelo Bahia, que, na noite da última quarta-feira (12) na Arena Fonte Nova, em Salvador, goleou o América-RN por 5 a 1. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou aos sete pontos.

O triunfo do Tricolor foi construído com gols de Lucho Rodríguez, Ademir, Erick Pulga (dois) e Everaldo.

Também na quarta-feira, o Ceará ficou no 1 a 1 com o Confiança no Castelão, em Fortaleza, enquanto Náutico e Juazeirense ficaram no 0 a 0 no estádio dos Aflitos, em Recife.

