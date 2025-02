O Brasil emplacou seis surfistas nas oitavas de final masculinas da segunda etapa do circuito mundial de surfe em Abu Dhabi, no Oriente Médio, que pela primeira vez na história sedia o evento. A competição na maior piscina de ondas artificiais do mundo reuniu ao todo 36 atletas, 11 deles brasileiros. Pela manhã (tarde em Abu Dhabi), o paulista Filipe Toledo, o potiguar Ítalo Ferreira e o catarinense Yago Dora levaram a melhor na primeira rodada qualificatória e avançaram direto para as oitavas.

Somente surfistas homens caíram na água neste primeiro dia do Surf Abu Dhabi Pro. Na repescagem, disputada no início desta tarde no Brasil e à noite nos Emirados Árabes Unidos, asseguraram vaga nas oitavas os paulistas Miguel Pupo e Deivid “DVD” Silva, além do catarinense Mateus Herdy. Cinco brasileiros não foram bem nas nights sessions (sessões noturnas) - novidade no circuito mundial de surfe - e se despediram da competição: os paulistas Edgard Groggia e Samuel Pupo (irmão de Miguel), o pernambucano Ian Gouveia e João Chianca, que nasceu em Saquarema (RJ).

No sábado (14), além das oitavas de final no masculino, ocorrerá a abertura da competição feminina (qualificatório e repescagem). Representando o Brasil estarão Tatiana Weston-Webb, medalhista olímpica em Paris, e Luana Silva, recém campeã mundial de surfe júnior (Sub 20).

A reta final da etapa de Abu Dhabi será no domingo (16), tanto no feminino quanto no masculino, com a realização das quartas, semifinais e decisão de títulos.

Primeiro dia da etapa

A competição masculina teve início hoje com 36 surfistas. Ítalo Ferreira foi o primeiro brasileiro a passar de fase nesta sexta (14). Campeão olímpico na estreia do surfe nos Jogos de Tóquio, o potiguar alcançou somatório de 12.90 (nota 7.40 na esquerda e 5.50 na direita, o mais alto na sexta bateria que contou ainda com o indonésio Bronson Meydi (11.30) e o australiano Joel Vaughan (10.50).

O formato da competição na piscina de Abu Dhabi estabelece que o atleta surfe um total de quatro ondas ao longo da bateria, sendo duas para a direita e outras duas para a esquerda. Nas baterias do qualificatório avançaram os surfistas com maior pontuação entre os três competidores.

Bicampeão mundial, Filipe Toledo, também se classificou às oitavas, ao totalizar 14.50 (nota 7.83 na direita e 6.67 na esquerda), o segundo maior somatório do dia, ficando atrás apenas do norte-americano Griffin Colapinto (14.57). Filipinho competiu com o compatriota Ian Gouveia (10.03) e francês Marco Mignot (8.77).

Outra bateria com dois brasileiros foi a sétima, que reuniu Yago Dora e Samuel Pupo, além do norte-americano Cole Houshmand. Dora levou a melhor e avançou com somatório 12.20 (nota 7.00 na esquerda e 5.20 na direita). Samuel (12.00) e Cole (11.94) caíram para repescagem.

Manobras áreas na repescagem

A disputa foi para lá de acirrada na repescagem: 24 surfistas competiam por quatro vagas nas oitavas de final. Na primeira sessão noturna de Abu Dhabi, os surfistas tinham apenas duas chances de pegar onda (uma para a esquerda e a outra para a direita), sendo considerada apenas a melhor nota. Três brasileiros se destacaram com manobras aéreas radicais e carimbaram vaga nas oitavas. O paulista Miguel Pupo cravou 7.77 pontos, a maior nota da repescagem. Em segundo lugar, ficou o australiano Joel Vaughan (7.60). As demais vagas ficaram com o paulista Devid Silva (7.40) e o catarinense Mateus Herdy 7.37).

Resultados do primeiro dia

QUALIFICATÓRIO

Bateria 1: Connor O`Leary:10.87 x Jake Marshall: 9.83 x Edgard Groggia: 4.96

Bateria 2: Jackson Bunch:13.10 x Miguel Pupo:11.30 x Barron Mamiya: 11.06

Bateria 3: Jack Robinson:12.96 x George Pittar: 10.73 x Ian Gentil: 8.17

Bateria 4: Ethan Ewing: 13.73 x Mateus Herdy: 12.17 x Matthew McGillivray:11.10

Bateria 5: Griffin Colapinto : 14.57 x Imaikalani deVault:10.27 x Kauli Vaast: 9.03

Bateria 6: Italo Ferreira:12.90 x Bronson Meydi: 11.30 x Joel Vaughan:10.50

Bateria 7: Yago Dora: 12.20 x Samuel Pupo:12.00 x Cole Houshamand:11.94

Bateria 8: Jordy Smith: 11.77 x Seth Moniz: 8.97 x Deivid Silva: 8.57

Bateria 9: Rio Waida 14.34 x Ryan Callinan 10.63 x Alejo Muniz 9.94

Bateria 10 : Filipe Toledo 14.50 x Ian Gouveia 10.03 x Marco Mignot 8.77

Bateria 11: Leonardo Fioravanti 13.66 x Kanoa Igarashi 13.87 x Alan Cleland 6.20

Bateria 12: João Chianca 10.83 x Ramzi Boukhiam 11.87 x Liam O`Brien 12.70

REPESCAGEM

1º Miguel Pupo (Brasil): 7.77

2º Joel Vaughan (Austrália): 7.60

3º Deivid Silva (Brasil): 7.40

4º Mateus Herdy (Brasil): 7.37

5º Samuel Pupo (Brasil): 7.07

6º Leonardo Fioravanti (Itália): 6.87

7º George Pittar (Austrália): 6.80

8º Matthew McGillivray (África do Sul): 6.50

9º Ramzi Boukhiam (Marrocos): 6.37

10º Jake Marshall (Estados Unidos): 6.33

11º Ryan Callinan (Austrália) 6.13

12º Kauli Vaast (França): 5.77

13º Cole Houshmand (Estados Unidos): 5.57

14º Ian Gentil (Havaí): 5.40

15º Ian Gouveia (Brasil): 5.33

16º Alejo Muniz (Brasil): 5.23

17º João Chianca (Brasil): 5.03

18º Edgard Groggia (Brasil): 5.00

19º Barron Mamiya (Havaí) 4.93

20º Bronson Meydi (Indonésia): 4.87

21º Alan Cleland (México): 4.83

22º Seth Moniz (Havaí): 4.70

23º Imaikalani deVault (Havaí): 4.60

24º Marco Mignot (França): 4.43

