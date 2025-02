O tenista João Fonseca, de 18 anos, se classificou pela primeira vez na carreira a uma final no circuito profissional de tênis. Neste sábado (15), na semifinal do ATP 250 de Buenos Aires, o carioca que começou o torneio em 99º lugar no ranking mundial travou uma batalha de duas horas e meia na quadra de saibro até derrotar o sérvio Laslo Djere (112º), por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (3), 5/7 e 6/1.

"Foi muito especial e muito difícil, contra um jogador muito bom. Ele foi para a faculdade e está jogando um tênis incrível. Nós já sabíamos como Laslo poderia jogar, ele ganhou um ATP 500. Joguei o meu melhor. Hoje foi com meu coração e com dor. Conseguimos vencer. Estamos na final. Falta mais uma. Vamos em frente!", celebrou Fonseca em entrevista em quadra, após a classificação.

The future is Joao! ????



Fonseca overcomes Djere 7-6(3) 5-7 6-1 to soar into his maiden ATP final @ArgentinaOpen | #ArgOpen2025 pic.twitter.com/gq1WdPkqU1 — ATP Tour (@atptour) February 15, 2025

Na sexta (14), Fonseca já se tornara o brasileiro mais jovem a avançar a uma semifinal do circuito profissional e hoje ele voltou a fazer história ao se tornar um finalista com apenas 18 anos. Com a classificação à final, o carioca subirá da 99ª posição para a 74ª colocação na próxima atualização do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na próxima segunda-feira (17). O jovem será o tenista brasileiro mais bem colocado na lista, posto até então ocupado pelo paranaense Thiago Wild.

A final do ATP de Buenos Aires será neste domingo (16), em horário ainda a ser definido, em clima de clássico Brasil x Argentina. Fonseca terá pela frente o anfitrião Francisco Cerundolo (28º no ranking) que derrotou na outra semi o espanhol Pedro Martinez (41º) por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4).

