“Desde o ano passado, assumimos o compromisso de posicionar a TV Brasil como a tela do esporte feminino. Já confirmamos para 2025 a exibição de partidas dos principais campeonatos femininos de futebol, e agora estamos anunciando também o basquete. Queremos que cada vez mais os brasileiros e brasileiras acompanhem e se inspirem no talento dessas jogadoras”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

, emissora da), vai transmitir neste ano mais de), principal competição da modalidade no país. A temporada começa no dia 8 de março, em homenagem ao. As partidas a serem transmitidas pela emissora, parceira oficial do campeonato, serão definidas posteriormente.

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Basquete, Corinthians e os estreantes Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos Basquete são as equipes participantes da competição.

O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. As oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. Já a grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

