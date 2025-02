Já com o primeiro lugar do grupo garantido, a Seleção Brasileira masculina foi superada pelo Panamá, na capital panamenha, por 81 a 74, fechando o torneio com cinco vitórias e apenas uma derrota! ????????



O Brasil encerrou a participação nas Eliminatórias para a edição 2025 da Americup, Copa América de basquete masculino, com uma derrota de 81 a 74 para o Panamá, em partida disputada na Arena Roberto Durán, na Cidade do Panamá (Panamá), na noite da última segunda-feira (25).

Porém, mesmo com o revés, a seleção brasileira, que já entrou em quadra com a classificação garantida para a Americup, conseguiu a melhor campanha entre os 16 times da competição. Os comandados pelo técnico croata Aleksandar Petrovi? alcançaram um aproveitamento de 83.3% de aproveitamento, vencendo cinco das seis partidas disputadas e liderando o Grupo B, que contava com Uruguai, Panamá e Paraguai.

O destaque brasileiro diante dos paraguaios foi o jovem ala/pivô Nathan Mariano, que, aos 21 anos de idade, fez seu primeiro jogo como titular da equipe do Brasil. O atleta do Franca somou na partida 24 pontos e sete rebotes, além de ter dado dois tocos e conseguir dois roubos de bola.

