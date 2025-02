Bronze paralímpico em Paris , a seleção masculina de goalball foi convocada nesta quinta-feira (27) para disputar a Nations Cup, a partir do dia 4 de abril em Berlim (Alemanha). A principal novidade na lista com seis jogadores é o retorno do carioca Alex Melo, também conhecido como “Labrador”, ouro em Tóquio 2020, mas ausente da equipe no ciclo de Paris.

O técnico Jônatas Castro manteve na seleção dois atletas que faturam bronze em Paris: o brasiliense Leomon Moreno e o paraibano Emerson Ernesto da Silva. Os demais convocados são: Denis Henrique de Oliveira, Mizael Castro Souza e Sharlley Anthony do Nascimento Silva.

Atual campeão, a Seleção Brasileira masculina de goalball foi convocada para a Nations Cup, em abril, na Alemanha. O torneio reunirá 16 equipes, incluindo as três primeiras colocadas de Paris 2024.



Campeão da Nations Cup no ano passado, o Brasil vai buscar em busca do segundo título seguido. O torneio reunirá outras 15 nações, entre elas Japão e Ucrânia, respectivamente, outro e prata nos Jogos de Paris. O Brasil está no Grupo C, junto com Alemanha, Montenegro e Polônia. As demais seleções estão distribuídas pelas chaves A (Ucrânia, Coreia do Sul, Israel e Dinamarca), B (Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha e Espanha), e D (Japão, Portugal, Austrália e Finlândia).

Antes de estrear em Berlim, a seleção fará uma semana de treinos em Portugal.

Jogos

4 de abril

7h15 - Brasil x Montenegro (fase classificatória)

13h45 – Brasil x Alemanha (fase classificatória)

5 de abril

7h15 – Brasil x Polônia (fase classificatória)

Disputa de quartas de final

6 de abril

Semifinais e finais

