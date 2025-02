O Brasil estreia nesta sexta-feira (27) no Grand Slam de Judô de Tashkent (Uzbequistão), terceira etapa do circuito mundial que distribui até 1000 pontos no ranking aos vencedores. A delegação nacional conta com 11 representantes (sete mulheres e quatro homens) que competirão com outros 231 judocas de 22 países. O Grand Slam vai até domingo (2 de abril), com transmissão ao vivo online no canal Judo TV.

A equipe feminina conta com o trio Beatriz Freitas (categoria 78 quilos), Karol Gimenes (78kg) e Clarice Ribeiro (48 kg) – que subiu ao pódio no último fim de semana, no Open Europeu de Varsóvia (Polônia) -, e também com as experientes atletas), Ketleyn Quadros (63kg), Rafaela Silva (63kg), Natasha Ferreira (48kg) e Jéssica Lima (57kg).

No time masculino estão o Brasil contará com Chrystian Silva (60kg), Ronald Lima (66kg), Gabriel Genro Alves (73kg) e João Macedo (81kg).

Os judocas buscam somar pontos com vistas ao ranqueamento para o Mundial da modalidade, no início de junho, em Budapeste (Hungria).