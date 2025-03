VEEEEEEEEENNNNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEENNNNNSEEEEEE!



CANOBBIO, ARIAS E GERMÁN CANO MARCAM E O FLU GOLEIA O VOLTA REDONDA NA IDA DA SEMIFINAL DO CARIOCA! ???????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/CaFXOY5fUF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 2, 2025

O Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0, na noite deste domingo (2) no estádio do Maracanã, e ficou muito próximo da classificação para a decisão do Campeonato Carioca. Atransmitiu a partida ao vivo.

Com a vitória no jogo de ida das semifinais, o Tricolor das Laranjeiras pode até mesmo perder por até mesmo três gols de diferença no confronto de volta, no próximo domingo (9), a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Domínio tricolor

O primeiro tempo da partida teve um protagonista, o Fluminense, que, mesmo sem fazer muita força, conseguiu abrir uma vantagem de três gols. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes precisou de apenas seis minutos para abrir o marcador, quando o lateral Wellington Silva errou em recuo de bola e o uruguaio Cannobio aproveitou para dominar e finalizar sem chances para o goleiro Jean Drosny.

O jogador uruguaio voltou a marcar aos 17 minutos, quando o colombiano Arias cruzou na medida para o camisa 17 bater cruzado com eficiência. O terceiro do Fluminense saiu aos 38 minutos: Arias dominou na intermediária, avançou com liberdade e bateu colocado, com muita força, para superar o goleiro Jean Drosny.

Na etapa final o técnico Mani Menezes realizou algumas mudanças, entre elas a entrada de Keno no lugar de Cannobio. E o camisa 11 do Tricolor foi fundamental no quarto gol da partida, ao fazer grande jogada pela ponta direita, antes de cruzar na medida para o argentino Cano dominar e deixar o seu.

