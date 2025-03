Real Madrid come away with a narrow advantage ????#UCL pic.twitter.com/40vEpR8iNm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2025

Contando com um gol do atacante brasileiro Rodrygo, o Real Madrid (Espanha) derrotou o Atlético de Madrid (Espanha) por 2 a 1, nesta terça-feira (4) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Após esta vitória, a equipe dos brasileiros Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick consegue a classificação até mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado no estádio Metropolitano de Madri no dia 12 de março. Já o time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone tem a obrigação de vencer para conseguir seguir em frente na competição.

O clássico espanhol foi marcado pelos golaços. O primeiro deles saiu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, quando o uruguaio Valverde acionou o brasileiro Rodrygo, que avançou pela ponta direita, cortou para o meio e acertou um belo chute de curva para superar o goleiro Oblak.

Porém, o Atlético não desanimou e alcançou a igualdade antes do intervalo. Aos 31 minutos o argentino Julian Álvarez recebeu na esquerda e, mesmo marcado por Camavinga, cortou para a entrada da área e chutou com muita categoria para acertar o ângulo do gol defendido por Courtois.

Em uma partida muito disputada o placar permaneceu inalterado até os 9 minutos do segundo tempo, quando outro jogador brilhou na ponta esquerda, mas desta vez do ataque do Real. O meia-atacante Brahim Díaz deu um drible desconcertante no zagueiro uruguaio Giménez e depois bateu colocado para garantir a vitória da equipe da casa.

Tags:

Atlético de Madri | Esportes | futebol | futebol europeu | Liga dos Campeões | Real Madrid | rodrygo