"É um dia histórico para o futebol feminino, com a reunião do Conselho da FIFA e a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A FIFA busca cada vez mais o fortalecimento do futebol feminino em todo o mundo, e a CBF comunga com isso”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, que participou da reunião virtual do Conselho.

Introducing the FIFA Women’s Champions Cup! ????



Kicking off in January 2026, the FIFA Women’s Champions Cup will comprise of six matches featuring the champions of all six confederations. ???? — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2025

O futebol feminino terá duas novas competições internacionais: a Copa das Campeãs, a partir de 2026, e o Mundial de Clubes, em 2028. O anúncio foi feito pela Fifa nesta quarta-feira (5), após aprovação dos torneios durante reunião do Conselho. A entidade visa fortalecer o crescimento da modalidade ao redor do mundo.

Os formatos das novas competições serão similares aos dos torneios masculinos Copa Intercontinental e ao Super Mundial de Clubes, cuja edição de estreia será em junho deste ano.

A Copa das Campeãs estreará em 2026, entre 28 de janeiro e 1º de fevereiro. A competição ocorrerá em anos em que não houver o Mundial de Clubes Feminino. Sendo assim, já estão previamente agendadas as edições de 2027 (entre 27 e 31 de janeiro) e de 2029 (entre 24 e 28 de janeiro).

O torneio reunirá seis equipes. A campeã da Ásia enfrentará a vencedora da Oceania na primeira fase. Quem avançar, enfrentará a equipe campeã da África na segunda rodada. A equipe vitoriosa medirá forças com a campeã europeia (Uefa) na semifinal. A outra semi reunirá as equipes campeãs das Américas em torneios organizados pela Conmebol e pela (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As finalistas disputarão o título inédito.

The FIFA Women’s Club World Cup, coming in 2028! ????????



The inaugural edition tournament will feature 16 teams who will compete in the group stage, with eight teams progressing to the knockout phase. — FIFA (@FIFAcom) March 5, 2025

Já o Mundial de Clubes Feminino terá com 16 times, divididos em quatro grupos. Do total de vagas, cinco serão de equipes europeias, duas da América do Sul, duas da África, duas da Ásia e duas da Concacaf. As demais três vagas serão distribuídas após partidas em uma fase preliminar, com equipes classificadas de cada confederação.

