Começa no fim de semana a temporada 2025 da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa), que será acompanhada pela. Neste sábado (8), Dia Internacional da Mulher, a emissora transmite ao vivo para todo o país o duelo Corinthians X Pontz São José, a partir das 10h45. Domingo (9), no mesmo horário, será a vez de Sesi Araraquara x Unimed Campinas.

A LBF Caixa é o principal torneio da modalidade no país. Emissora oficial da competição, a TV Brasil é a única a transmitir os jogos em sinal aberto. A iniciativa faz parte da estratégia do canal de valorizar o esporte feminino.

Sobre a competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes da competição.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. A grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

Ao vivo e on demand

Serviço

Liga de Basquete Feminino – Ao Vivo na TV Brasil

Corinthians X Pontz São José – Sábado (8), às 10h45

Sesi Araraquara X Unimed Campinas – Domingo (9), às 10h45

