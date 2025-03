A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) abriu vagas para as modalidades de corrida de rua, por meio do projeto Corrida para Todos, e para aulas de futsal, parte do "JF Esporte Cidadania". As aulas serão realizadas no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marques.

“Essa é mais uma vocação desse espetacular equipamento esportivo que Juiz de Fora passou a ter com a prefeita Margarida Salomão. Além de esporte de alto rendimento, também conseguimos dar a esse palco a oportunidade para projetos de iniciação esportiva. É mais uma grande iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora”, destacou o Secretário de Esportes e Lazer, Marcelo Matta.

São 200 vagas para o projeto de futsal, divididas em oito turmas, e 60 vagas para o projeto Corrida para Todos, sendo 30 vagas destinadas a menores de 18 anos e as demais para adultos.

Para se inscrever, é necessário apresentar um atestado médico que autorize a prática esportiva e comparecer ao Ginásio Municipal com o atestado e um documento com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. As inscrições devem ser feitas diretamente no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, localizado na Rua Dirceu Fernandes Barbosa, no bairro Aeroporto.

O projeto de futsal acontece de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h30, e é destinado a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Já o Corrida para Todos ocorre às segundas, quartas e quintas-feiras, das 17h às 20h, com turmas divididas entre crianças e adolescentes de 10 a 17 anos e um grupo exclusivo para adultos.

O “Corrida para Todos” teve início em 2024 e tem como objetivo ampliar o acesso às práticas de corrida de rua, acompanhando uma tendência nacional. “A SEL está promovendo cada vez mais a iniciação e a prática esportiva para crianças, adolescentes e adultos. Sabemos da importância das atividades físicas não apenas para a saúde, mas também para a socialização e para a melhoria da qualidade de vida dos participantes”, destaca o supervisor de Formação Esportiva da SEL, Léo Lima.