Cinco tenistas brasileiras foram convocadas nesta quinta-feira (13) para os qualifiers (fase eliminatória) da Billie Jean King Cup, o maior torneio de tênis feminino entre nações. Na lista do técnico Luiz Peniza estão Beatriz Haddad Maia, número 17 do mundo, Laura Pigossi (174ª no ranking mundial), Luiza Fullana (532ª), Luisa Stefani (32ª/duplas), e Ana Candiotto (375ª), esta última a única estreante no torneio.

O Brasil enfrentará fora de casa a República Tcheca e a Espanha, nos dias 10 e 11 de abril, respectivamente, em busca da classificação inédita às finais da Billie Jean King Cup.

