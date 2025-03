O basquete brasileiro está de luto. Isto porque Wlamir Marques, um dos grandes nomes da modalidade no país, morreu nesta terça-feira (18) aos 87 anos de idade após um período internado na UTI de um hospital particular em São Paulo, anunciou a Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Natural de São Vicente, em São Paulo, Wlamir conquistou títulos importantes com a camisa da seleção brasileira, como o bicampeonato mundial, dois vice-campeonatos mundiais, duas medalhas olímpicas (uma de bronze nos Jogos de Roma de 1960 e outra de bronze nos Jogos de Tóquio de 1964), além de títulos em campeonatos Sul-Americanos e Pan-Americanos.

Além disso, Wlamir é membro do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Hall da Fama da Federação Internacional de Basquetebol (Fiba). Ele também recebeu o Troféu Heims de melhor atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo.

“Wlamir foi um dos maiores de todos os tempos a quicar uma bola laranja. Um gênio. Incrível dentro de quadra. Flutuava. Nos ajudou a tornar o Brasil uma potência no basquete. Hall da Fama. Um herói. E fora de quadra, era de uma simplicidade curiosa. Um humor sagaz. E também um gênio. Amigo e crítico quando preciso. Já faz uma falta imensa ao nosso esporte. Meus pêsames à família. Vai-se o homem, fica a lenda”, declarou o presidente da CBB, Marcelo Sousa.

Nota de Pesar – Wlamir Marques



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Wlamir Marques, um dos seus maiores ídolos da história do basquete do Clube, aos 87 anos, nesta terça-feira (18).



O “Diabo Loiro”, apelido que ganhou durante suas passagens pela… pic.twitter.com/cT4o4T1ztq — Corinthians (@Corinthians) March 18, 2025

Quem também lamentou a morte de Wlamir foi o Corinthians, clube ao qual chegou em 1962 e pelo qual conquistou 18 títulos como jogador: três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos. Após se aposentar das quadras, Wlamir retornou ao Timão, onde foi técnico com passagens tanto na equipe masculina quanto na feminina.

O velório de Wlamir será realizado na próxima quarta-feira (19), no Parque São Jorge, no Ginásio Wlamir Marques, entre as 13h30 e as 17h30 (horário de Brasília). A cerimônia será aberta ao público.

Tags:

basquete | CBB | Corinthians | Esportes | Luto | Obituári | Wlamir Marques