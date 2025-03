Kamilla Cardoso foi eleita a melhor jogadora internacional da WCBA, torneio de basquete feminino da China! ????????????



A brasileira garantiu o prêmio de MVP estrangeira da competição com médias de duplo-duplo e incriveis atuações ao longo da temporada. pic.twitter.com/i1aLg1lqCi — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 20, 2025



A pivô da seleção brasileira Kamilla Cardoso foi eleita a melhor jogadora estrangeira da principal Liga Chinesa de basquete feminino (WCBA na sigla em inglês). Jogadora do Chigago Sky, a mineira de 2,01m aproveitou o período de férias na Liga norte-americana (WNBA) para atuar no Shanghai Swordfish, time de Xangai. Na equipe asiáticaa performance de Kamilla foi acima da média: nos 31.4 minutos em quadra em cada partida, marcou 20.8 pontos, conseguiu 10.2 rebotes e 3.3 assistências.

A brasileira liderou o Shanghai Swordfish até a quinta posição na Liga chinesa. A equipe parou nas quartas de final após derrota para o Shanxi Flame. Kamilla retorna agora para os Estados Unidos para o início da pré-temporada da WNBA. Coincidentemente, o primeiro compromisso do Chicago Sky será um um jogo amistoso contra a seleção brasileira, comandada pela recém-chegada técnica norte-americana Dana “Pokey” Chatman. Por conta de questões contratuais, Kamilla não defenderá a amarelinha, mas pode entrar em quadra pela equipe norte-americana.

O jogo contra o Chicago Sky em 2 de maio, em Lousiana, será o primeiro de dois amistosos da seleção nos Estados Unidos. Dois dias depois, as brasileiras encaram a equipe do Indiana Fever no estado de Iowa.

