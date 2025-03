A Seleção Brasileira feminina está definida para o Tour na WNBA, entre os dias 2 a 4 de maio, quando enfrenta Indiana Fever e Chicago Sky pela pré-temporada da liga americana de basquete! ????????????



O “Tour Brasil na W” faz parte do planejamento da CBB para o ciclo Los Angeles 2028. pic.twitter.com/tLA4yzAaCL — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 21, 2025

“Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajuda no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados”, revelou a treinadora, que assumiu o cargo em dezembro de 2024.

A técnica da seleção feminina de basquete Dana Pokey Chatman definiu as 12 jogadoras que entrarão em quadra nos amistosos contra o Indiana Fever e o Chicago Sky - times da WNBA, a principal liga feminina dos Estados Unidos – nos dias 2 e 4 de maio. Entre as convocadas, está Catarina Ferreira, jogadora mais valiosa (Most Value Player-MVP, na sigla em inglês) do Oregon State no ano passado, durante a Conferência da Costa Oeste (West Coast Conference-WCC). Metade da equipe é composta por atletas que jogam nos Estados Unidos, mesclada com jogadoras que atuam em times brasileiros. Três delas são do Sampaio Basquete (MA): Tainá Paixão, Caca Martins e Sassá Gonçalves.

O primeiro amistoso do Tour WNBA será contra o Chicago Sky, time no qual atual a pivô brasileira Kamilla Cardoso, prestes a iniciar a segunda temporada na liga feminina norte-americana. Campeã com a seleção pela AmericupW, Kamilla não poderá atuar com a amarelinha, por conta do contrato com a franquia. O mesmo acontece com a ala/pivô brasoçeora Damires Dantas, que defende o Indiana Fever. A alteta da seleção tem no currículo participação em duas Olimpíadas (2012 e 2016).

Convocadas

Tainá Paixão - Sampaio-MA

Iza Nicoletti - Fairfield-EUA

Caca Martins - Sampaio-MA

Catarina Ferreira - Oregon State-EUA

Emanuely Oliveira - SESI/Araraquara-SP

Vitória Marcelino - SESI/Araraquara-SP

Ayla McDowell - South Carolina-EUA

Taissa Queiroz - North Carolina-EUA

Sassá Gonçalves - Sampaio-MA

Iza Varejão - Syracuse-EUA

Licinara - Corinthians-SP

Manu Alves - IMG Academy/Illinois-EUA

