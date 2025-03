exibe, ao vivo e para todo o país, a grande decisão do Campeonato Cearense de Futebol, entre Ceará e Fortaleza, a partir das 16h deste sábado (22). O jogo de volta da final acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.

Desde o início do ano, partidas do Campeonato Cearense fazem parte da programação esportiva da TV Brasil. As transmissões são fruto de parceria com a TV Ceará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que promove as imagens, narração e comentários.

Além do Campeonato Cearense, a TV Brasil vem transmitindo outros três campeonatos estaduais: o baiano, em parceria com a TVE Bahia; o paraense, em parceria com a TV Cultura do Pará; e o capixaba, com a TVE Espírito Santo.

O Ceará saiu na frente rumo ao título. No jogo de ida do Clássico-Rei, o Vozão venceu o Fortaleza por 1 a 0, no sábado (15), com gol de pênalti de Fernando Sobral. Com isso, o Ceará tem a vantagem do empate na finalíssima.

Cearense 2025

Dez clubes participaram da edição deste ano do cearense. Foram eles: Associação Desportiva Iguatu, Barbalha Futebol Clube, Ceará Sporting Club, Cariri Football Club, Centro de Formação de Atletas do Tirol, Ferroviário Atlético Clube, Floresta Esporte Clube, Fortaleza Esporte Clube, Horizonte Futebol Clube e Maracanã Esporte Clube.

A fórmula do campeonato foi a mesma da temporada de 2024. Os dez times foram divididos em dois grupos de cinco. Avançaram diretamente para as semifinais os primeiros colocados de cada grupo. Os segundos e terceiros colocados disputaram as quartas de final. Quartos e quintos lugares participaram do chamado Quadrangular da Permanência.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba como sintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Tags:

Campeonato Cearense de Futebo | futebol | TV Brasil