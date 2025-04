A decisão do Phoenix Suns de selecionar Deandre Ayton no Draft da NBA de 2018 voltou a ser destaque após a publicação do livro "The Wonder Boy: Luka Doncic and the Curse of Greatness", do jornalista Tim MacMahon. A obra traz detalhes inéditos sobre os bastidores da escolha do Suns, que abriu mão do jovem esloveno. Quem procura onde assistir jogos de basquete hoje sabe que Doncic se tornou um dos grandes nomes da liga, enquanto o Suns amarga o arrependimento por ter ignorado um talento evidente.



A situação fica ainda mais intrigante com a revelação de que Igor Kokoskov, então técnico do Suns, insistiu para que a equipe escolhesse Doncic. No entanto, Robert Sarver, proprietário da franquia, decidiu por Ayton, ignorando os apelos do treinador. Hoje, enquanto Doncic coleciona feitos impressionantes no Los Angeles Lakers, Ayton segue tentando consolidar sua carreira no Portland Trail Blazers.



Essa não foi a primeira vez que uma franquia da NBA cometeu erros históricos no Draft. Relembre cinco decisões que marcaram negativamente a liga:

1. Sam Bowie em vez de Michael Jordan (Portland Trail Blazers, 1984)



No Draft de 1984, o Portland Trail Blazers selecionou Sam Bowie como segunda escolha, ignorando Michael Jordan, que acabou indo para o Chicago Bulls. Bowie enfrentou diversas lesões ao longo da carreira, enquanto Jordan conquistou seis títulos da NBA e se tornou uma das maiores lendas do esporte.

2. Darko Milicic antes de Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade (Detroit Pistons, 2003)



O Draft de 2003 ficou marcado pelo erro dos Pistons, que escolheram Darko Milicic na segunda posição, deixando passar Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwyane Wade. Milicic teve desempenho discreto, enquanto os outros três se consagraram como estrelas da NBA, acumulando múltiplas seleções para o All-Star Game e títulos importantes.

3. Michael Olowokandi ignorando Dirk Nowitzki e Paul Pierce (Los Angeles Clippers, 1998)



Em 1998, os Clippers apostaram suas fichas em Michael Olowokandi como primeira escolha geral. O resultado, porém, ficou muito aquém do esperado. Enquanto Olowokandi nunca se firmou na liga, Dirk Nowitzki e Paul Pierce, escolhidos posteriormente, se tornaram campeões da NBA e membros do Hall da Fama do basquete.

4. Anthony Bennett, uma surpresa desagradável (Cleveland Cavaliers, 2013)



Os Cavaliers surpreenderam a todos ao selecionar Anthony Bennett na primeira posição em 2013. A decisão rapidamente se mostrou um erro colossal, com Bennett tendo dificuldades enormes em se estabelecer na NBA. Sua carreira nunca decolou, e a escolha se tornou um exemplo clássico de má avaliação no Draft.

5. Kwame Brown, promessa não cumprida (Washington Wizards, 2001)



Kwame Brown foi escolhido como a primeira opção do Draft pelos Wizards em 2001, sob a expectativa gigantesca criada por Michael Jordan, dirigente da franquia à época. Contudo, Brown não conseguiu atingir seu potencial e tornou-se um símbolo dos riscos envolvidos nas escolhas iniciais do Draft, acumulando mais críticas que elogios ao longo de sua carreira.



Essas escolhas históricas mostram como as decisões tomadas no Draft da NBA podem influenciar negativamente o destino das franquias por muitos anos. O caso recente envolvendo Luka Doncic e o Phoenix Suns, agora revelado pelo livro de Tim MacMahon, reforça a importância dessas escolhas estratégicas e a necessidade de uma análise profunda e cuidadosa por parte das equipes.



Afinal, como já ficou claro, erros no Draft são difíceis de esquecer e deixam marcas profundas na história das franquias, afetando não apenas o desempenho em quadra, mas também a reputação e o prestígio das equipes envolvidas. Decisões equivocadas podem se transformar em lições valiosas, mas frequentemente vêm acompanhadas de arrependimentos duradouros e difíceis de superar.



