Nos EUA, a jogadora do Atlético de Madrid pôde reencontrar a zagueira Tarciane, ex-Corinthians, que atualmente joga no Lyon, da França. As duas foram reveladas no Daminhas da Bola, projeto social de Duque de Caxias (RJ) idealizado por Thaissan Passos, hoje técnica do Grêmio, e também atuaram juntas no Fluminense. Pela seleção Sub 20, as amigas foram campeãs sul-americanas em 2022 e ficaram em terceiro lugar no Mundial da categoria, no mesmo ano.

"É uma parada muito doida que só eu e ela entendemos. Fico muito feliz porque a vejo voando. Era um objetivo nosso sair para um time junto, só que ela foi para o Corinthians e me deixou, já fiquei brava com ela. Mas é claro que estou sempre torcendo por ela, não consigo explicar a amizade que tenho com ela”, brincou Luany, que passou por Seattle Reign (dos EUA) e Madrid CFF (da Espanha), antes de chegar ao Atlético de Madrid.

Nos jogos contra as atuais campeãs olímpicas, Luany vestiará a camisa 19, enquanto Tarciane, prata em Paris, será dona da camisa 3. A numeração foi divulgada pela CBF nesta quarta-feira (2).

Numeração da seleção feminina

GOLEIRAS

Lorena - 1

Natascha - 12

Camila - 22

ZAGUEIRAS

Tarciane - 3

Isa Haas - 23

Kaká - 16

Lauren - 4

LATERAIS

Bruninha - 13

Antônia - 2

Yasmim - 6

Fê Palermo - 15

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio - 5

Angelina - 8

Laís Estevam - 17

Mariza - 20

ATACANTES

Adriana - 9

Gio Queiroz - 21

Jheniffer - 7

Amanda Gutierres - 11

Kerolin - 10

Gabi Portilho - 18

Ludmila -14

Luany - 19

Tags:

amistosos | Arthur Elias | campeãs olímpicas | Estados Unidos | Luany | Palm Beac | Seleção Brasileira Feminina | tarciane