"Sabemos que aqui estão as melhores equipes, que representaram seus países nas Paralimpíadas, mas nos preparamos bem. Sabemos o peso que tem essa camisa, mas estamos confiantes. Subimos o primeiro degrau e vamos em busca do ouro", disse o brasiliense Mizael, ala da seleção, em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

Seleção Brasileira masculina de goalball estreia com duas vitórias na Nations Cup em Berlim ????



A equipe brasileira, que defende o título conquistado na edição de 2024 da competição, superou em sua estreia a seleção de Montenegro, por 11 a 1. A seguir, também bateu a Alemanha,… pic.twitter.com/5khUhm0X7c — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) April 4, 2025

A seleção brasileira masculina de goalball emplacou duas vitórias nesta sexta-feira (4), primeiro dia competições da Nations Cup (Copa das Nações), em Berlim (Alemanha). Atuais campeões, os brasileiros aplicaram 11 a 1 no jogo de estreia contra Montenegro e, na sequência, derrotaram a anfitriã Alemanha, por 11 a 9, após um embate acirrado. Neste sábado (5), às 6h15 (horário de Brasília), a seleção, bronze paralímpico nos Jogos de Paris, encara a Polônia na última partida da fase de grupos. O torneio tem transmissão ao vivo na internet.

A Nations Cup reúne 16 seleções, entre elas estão as medalhistas paralímpicas em Paris – além do Brasil, o Japão (ouro) e a Ucrânia (prata). As equipes estão divididas em quatro chaves: Grupo A (Ucrânia Coreia do Sul, Israel e Dinamarca); Grupo B (Estados Unidos, Suécia, Grã-Bretanha e Espanha); Grupo C (Brasil, Alemanha, Montenegro e Polônia) e Grupo D (Japão, Portugal, Austrália e Finlândia).

Neste sábado ocorrem as últimas partidas da fase de grupos (classificatória) e também os jogos das quartas de final. Já as semifinais e a decisão do título serão no domingo (6).

A seleção Alex "Labrador", Denis, Emerson, Leomon Moreno, Mizael e Sharlley.

