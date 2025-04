A cidade de Brasília foi confirmada como sede da edição 2025 dos Jogos da Juventude, que serão disputados entre os dias 10 e 25 de setembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira (8) pela pelo presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

“No esporte olímpico o sucesso normalmente se mede pelas medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. Só que o caminho até lá é longo, e começa justamente aqui, entre os jovens, na base da pirâmide", afirmou Marco La Porta.

"Tenho dito que, antes de sermos uma potência olímpica, precisamos nos transformar em uma nação esportiva. E nada melhor do que os Jogos da Juventude para exemplificarem isso", completou.

Segundo ele, serão mais de 2 milhões de jovens, de todos os estados do país, envolvidos nas seletivas para tentar estar na fase nacional, em Brasília.

"Teremos aqui, em setembro, muitos futuros campeões, sem dúvida, mas no processo formamos outros milhões, impactados pelos valores do esporte e que propagarão, de alguma forma, a prática esportiva ao longo de suas vidas”, afirmou Marco La Porta.

Já a vice-governadora do Distrito Federal destacou o fato de Brasília ter a vocação de grandes eventos esportivos.

“Tivemos vários eventos aqui [em Brasília], dois Jebs [Jogos Escolares Brasileiros, 2022 e 2023] e um Jubs [Jogos Universitários Brasileiros 2024]. Acredito que isso consagra o DF naquilo que ele é vocacionado para ser: a capital da República. Somos um pedacinho de cada um dos estados e precisamos realmente ser a casa de todos os brasileiros. É um orgulho muito grande estar recebendo novamente esse evento”, afirmou Celina Leão.

A edição 2025 dos Jogos da Juventude, que deve reunir cerca de 4 mil jovens, contará com a estreia da 20ª modalidade em sua programação, o remo virtual.

“Além de todo caráter de formação esportiva e educacional, os Jogos da Juventude são nosso evento conceito, no qual implementamos todas as nossas inovações. Este ano, por exemplo, teremos o remo virtual como nossa 20ª modalidade, mostrando nosso olhar para mundo dos esportes eletrônicos e nos aproximando ainda mais dos jovens”, finalizou La Porta.

