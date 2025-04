O Sport Club Juiz de Fora informou na última sexta-feira (4) que o ex-jogador Pablo de Barros é o novo técnico do time sub-15. Revelado pelo Olaria (RJ), o ex-jogador passou por grandes clubes: Vasco da Gama, Cruzeiro, Málaga (ESP), Figueirense, Bahia, América-MG, Avaí e Fortaleza. Em sua carreira, dividiu o campo com grandes craques, entre eles, Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Edmundo e Ricardo Oliveira.

Pablo é natural de São João Nepomuceno e tem antiga história com o clube. Aos 11 anos de idade, o ex-jogador fez testes no Sport mas desistiu de seguir na equipe devido à distância da família, que mora na cidade natal.

Anos depois, o ex-volante voltou aos gramados do time alviverde para disputar a Copa Integração - campeonato regional - com o primeiro time da carreira, o Olaria. O destaque no futebol começou cedo: seu primeiro gol como profissional foi com a camisa do Vasco, em 2008, no Brasileirão, ao lado do Edmundo, grande nome do clube

cruzmaltino. Em sua trajetória, Pablo de Barros passou pelo Real Zaragoza e Málaga, ambos da Espanha, onde permaneceu por três anos e disputou jogos com craques mundiais.

No retorno ao Brasil, foi vice-campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2010, campeão mineiro em 2011 e participou de todos os jogos da Libertadores do mesmo ano, superando, na época, o ex-goleiro Fábio, em número de jogos. E no Fortaleza, participou efetivamente da temporada de acesso em 2017.

Recentemente, a conexão entre Pablo e Sport ganhou um novo episódio. Um amigo em comum entre Ramon, o diretor do time e o ex-jogador, fez a ligação entre os dois.



Com a Licença B da CBF concluída, essa foi a oportunidade para exercer o primeiro trabalho fora dos gramados.