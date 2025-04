Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

“Fizemos mais um dia histórico para a seleção brasileira, com uma vitória aqui, no território americano, contra uma seleção muito vitoriosa, com uma mentalidade forte e com muitas opções de jogadoras extremamente qualificadas. Estou muito, muito satisfeito, pois a equipe foi consistente e merecedora de um resultado histórico e muito difícil de acontecer”, declarou o comandante do time brasileiro.

O jogo

Apesar de garantir a vitória após o apito final, a seleção brasileira ficou em desvantagem no marcador com menos de um minuto de bola rolando. Com 35 segundos, Catarina Macario aproveitou falha da goleira Natascha para chutar para o fundo do gol.

Porém, ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, a camisa 10 Kerolin recebeu na ponta direita, avançou com liberdade e bateu cruzado para deixar tudo igual. A partir daí tanto Brasil como Estados Unidos partiram em busca da vitória, deixando o confronto aberto.