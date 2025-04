A quinta-feira (10) não começou bem para seleção brasileira de tênis, que perdeu para a anfitria República Tcheca os dois primeiros jogos de simples nos qualifiers (eliminatórias) da Billie Jean King Cup, principal competição de tênis feminino entre nações. Primeiras a representarem o Brasil no torneio em Ostrava, Laura Pigossi (109ª no ranking mundial) e Beatriz Haddad (17ª) chegaram a levar pneu (quando o tenista perde uma parcial por 6/0) diante das donas da casa Marie Bouzkova (58ª) e Linda Noskova (33ª), respectivamente. Ambas foram superadas por 2 sets a 0: Pigossi com parciais de 6/0 e 7/6(3), e Bia por 6/6 e 6/0.

A redenção da equipe amarelinha veio nesta tarde, com a vitória na chave de duplas. Jogando lado a lado, as paulistas Bia Haddad e Luisa Stefani ganharam das tchecas Linda Noskova e Tereza Valentova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/6 (4). O triunfo nas duplas pode contar a favor do Brasil nos critérios de desempate. O placar final do primeiro dia do torneio ficou em 2 a 1 para a República Tcheca.

Brazil bounce back ????????????



Luisa Stefani and Beatriz Haddad Maia defeat Linda Noskova and Tereza Valentova 6-4, 7-6 (4) to claim the last available point in the tie, which finishes 2-1 in Czechia's favour ???? pic.twitter.com/w61o3aF0cC — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

A seleção volta à quadra a partir das 10h (horário de Brasília) desta sexta (11) para mais três partidas (duas de simples e uma de duplas) contra a Espanha, última adversária pelo Grupo B. Se vencer, o Brasil seguirá com chances de classificação às finais da Billie Jean King Cup, em novembro, em Shenzhen (China).

Diferentemente das edições anteriores, o formato da Billie Jean King Cup este ano passou por modificações para se igualar à Copa Davis, versão masculina do torneio. Nesta edição, os 18 países participantes estão divididos em seis grupos, de três nações cada um. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança às finais (Final 8) em novembro, em Shenzhen (China), se juntando à atual campeã Itália e à China (país-sede). O Brasil está no Grupo B, junto com República Tcheca e Espanha.

Além de Haddad, Pigossi e Stefani, a equipe brasileira em Ostrava contra também com Luiza Fullana (532ª) e Ana Candiotto (375ª), a única estreante no torneio.

