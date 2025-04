O Sampaio Basquete entra em quadra neste domingo (13) para mais um importante desafio pela Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa). A equipe maranhense recebe o Corinthians, em casa, no Ginásio Castelinho, localizado em São Luís (MA). Atransmite para todo o país, a partir das 10h45.

Para assistir, basta sintonizar a TV Brasil pelo sinal aberto, por operadoras de TV por assinatura ou via parabólica. A emissora tem ampla cobertura nacional por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Com foco na valorização do esporte feminino, a TV Brasil reforça seu compromisso com a visibilidade e o protagonismo das mulheres nas quadras e nos campos. Além da LBF Caixa, a TV pública também transmite as partidas do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol.

Sete jogos e sete vitórias. Esse é o saldo que o Sampaio Basquete leva para o confronto com o Corinthians, após ter vencido o Ourinhos/AOBE por 78 a 66 na segunda-feira (7). A ala/pivô Sassá, do time maranhense, encerrou a partida com o Troféu MVP Caixa de melhor em quadra, marcando 21 pontos. Já o Corinthians tem cinco jogos disputados, três vitórias, e ainda pega o Cerrado Basquete na noite desta quinta-feira (10).

Sobre a competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. Já a grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.

