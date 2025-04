EM PLENO DERBY, NOSSA VITÓRIA DE NÚMERO 3??5??0??0?? NA HISTÓRIA! ????



EU NÃO SEI PRA VOCÊS, MAS A NOITE DE SÁBADO TÁ BOA DEMAIS POR AQUI! ????



???? Palmeiras 2x0 Corinthians

Com uma grande atuação no primeiro tempo do Dérbi disputado na Arena Barueri, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 2 a 0, na noite deste sábado (12), e assumiu a liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro com sete pontos conquistados em três rodadas.

Já para o Timão o revés representou permanecer com quatro pontos, por enquanto na 6ª posição da classificação, mas faltando sete jogos para fechar a rodada.

A equipe dirigida pelo técnico português Abel Ferreira cumpriu um grande início de partida, criando muitas oportunidades, das quais aproveitou duas. Aos 13 minutos o lateral uruguaio Piquerez ganhou disputa na entrada da área, ficou com o domínio da bola e bateu firme, de esquerda, para superar o goleiro Donelli.

Cinco minutos depois quem acertou um petardo, mas de fora da área e de perna direita, foi o volante uruguaio Emiliano Martínez. E ao goleiro Donelli só restou ficar observando a bola entrar. Em desvantagem no marcador, o Corinthians tentou muito chegar ao gol, mas parou em uma defesa palmeirense que mostrou segurança até o apito final.

Derrota do Fogão

Já o atual campeão brasileiro Botafogo foi até o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e foi derrotado pelo Bragantino. O único gol da partida, que contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, saiu logo aos quatro minutos. John John aproveitou cobrança de escanteio para tabelar com Capixaba e cruzar na medida para Eduardo Sasha, que, dentro da pequena área, teve apenas o trabalho de escorar para o fundo das redes.

O revés deixou o Glorioso na 8ª colocação com quatro pontos, mesma pontuação do Massa Bruta, que ocupa a 9ª colocação.

Outros resultados:

Juventude 2 x 1 Ceará

