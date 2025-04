FIM DE JOGO!

O @realbrasiliaofc ganhou do @RedBullBraga no placar de 2x1. Paulina Gramaglia abriu o placar para o Bragantino nos 32 minutos do primeiro tempo, mas os guerreiras do Real Brasília viraram no segundo tempo com gols de Maiara e Dani Silva.

Foto: @juliocsphoto

Em partida disputada, neste domingo (13) no estádio Defelê, em Brasília, o Real Brasília derrotou o Bragantino em partida válida pela 4ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com este resultado a equipe brasiliense assumiu a 8ª posição da classificação com seis pontos conquistados. Já o time de Bragança Paulista ocupa a 9ª colocação com cinco pontos.

O início do confronto foi marcado pelo domínio das Bragantinas, que valorizavam a posse de bola e criavam boas oportunidades. E as visitantes conseguiram transformar este domínio em gol aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Tamires cruzou para Paulina, que finalizou bem de cabeça.

Porém, o panorama do confronto mudou após o intervalo, com o Real Brasília conseguindo a virada logo nos primeiros movimentos, graças a gols de Maiara, no primeiro minuto, e de Dani Silva, aos 6.

Vitória do América

Quem também somou três pontos neste domingo foi o América-MG, que, jogando na Arena Amazônia, contou com gols de Emily Arias, Radija e Gadu para superar o 3B da Amazônia pelo placar de 3 a 0.

O @america_mg ganhou do @instituto_3b de 3x0 na Arena da Amazônia! Com gols de Gadu e Radija ainda no primeiro tempo e de Emily Arias no segundo!



Fotos: Alê Torres/ Staff Images Woman/ CBF

A vitória levou o time mineiro para 10ª colocação com cinco pontos. Já as donas da casa permanecem na lanterna da competição sem ponto algum.

