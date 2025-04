VENCE O MENGÃO! ??????



Com dois gols de Arraxxxca, o Flamengo derrota o Grêmio, na casa do adversário, e soma MAIS 3 pontos no Brasileirão! #VamosFlamengo pic.twitter.com/ujwGRa79FX — Flamengo (@Flamengo) April 13, 2025

Contando com a estrela do meio-campista uruguaio Giorgian De Arrascaeta, o Flamengo foi até Porto Alegre e derrotou o Grêmio por 2 a 0, na tarde deste domingo (13), para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida contou com transmissão ao vivo da

Graças este triunfo, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís chegou aos sete pontos após três rodadas disputadas. Já o Tricolor gaúcho é o 13º colocado com três pontos.

O Rubro-Negro da Gávea iniciou o confronto em alta rotação, e conseguiu abrir o marcador aos três marcador aos três minutos do primeiro tempo, quando Arrascaeta aproveitou falha de Edenilson para ficar com o domínio da bola, invadir a área, driblar o goleiro Tiago Volpi e marcar um bonito gol.

Diante de um Grêmio que pouco criou, o Flamengo confirmou o triunfo aos 21 minutos da etapa final, quando Arrascaeta recebeu passe na intermediária, avançou em velocidade e bateu colocado para superar novamente Tiago Volpi.

Vitória tricolor

Já no estádio do Maracanã, o reencontro entre o atacante Neymar, atualmente no Santos, e o meio-campista Ganso, camisa 10 do Fluminense, quem brilhou foi a estrela do lateral Samuel Xavier, que marcou, nos acréscimos, o gol da vitória de 1 a 0 do Tricolor das Laranjeiras.

VEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNCEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNSEEEEEEEEEEEE!



SAMUEL XAVIER MARCA NO FINALZINHO E O FLU VENCE O SANTOS NO MARACA! VAAAAAAAAAMMMOOSS, TRICOLORRR! pic.twitter.com/W1qqUld7OK — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 14, 2025

Com os três pontos deste domingo o Fluminense chegou ao total de seis, assumindo a 5ª colocação da classificação. Já o Santos permanece com apenas um ponto, na 18ª posição.

Outros resultados:

Bragantino 1 x 0 Botafogo

Juventude 2 x 1 Ceará

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Vasco 3 x 1 Sport

Bahia 1 x 1 Mirassol

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

Fortaleza 0 x 0 Internacional

Atlético-MG 2 x 2 Vitória

Tags:

campeonato brasileir | Esportes | flamengo | Fluminense | futebol | Grêmio | Rádio Nacional | santos