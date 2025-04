Em uma partida marcada pela emoção até o último ponto, o JF Vôlei ficou com o vice-campeonato da Superliga B 2024/25. A equipe de Juiz de Fora foi superada pelo Monte Carmelo por 3 sets a 2 na grande final, realizada na noite desta segunda-feira (14), em jogo único.

Apesar da derrota, o time juiz-forano comemora a vaga garantida na elite do voleibol nacional: a Superliga A da próxima temporada. Ambas as equipes finalistas asseguraram o acesso ao chegar à decisão da competição. Representando a Zona da Mata mineira, o JF Vôlei contou com o apoio da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), patrocinadora oficial da equipe.

Recorde de público

No jogo na noite desta segunda-feira (14) o JF Vôlei registrou no ginásio lotação máxima no número de torcedores: com 6.023 pessoas dentro do Ginásio, feito conquistado pela terceira vez pela equipe.

Sobre o Ginásio Municipal Radialista Mário Helênio

O Ginásio é parte integrante do complexo Esportivo e de Lazer implantado na área externa do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O espaço é um importante aparelho esportivo para cidade, no qual várias atividades de esportes, lazer e de cultura são realizadas.