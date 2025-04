O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, está relacionado para enfrentar o Juventude, na noite desta quinta-feira (16) pelo Campeonato Brasileiro, mesmo após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em um esquema de manipulação de apostas envolvendo jogos de futebol.

Em nota publicada após a divulgação do indiciamento do jogador, o Flamengo afirmou que “não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique”.

Além disso, o clube da Gávea afirmou que “tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito”.

No início de novembro, a Polícia Federal, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre manipulação de apostas envolvendo jogos de futebol.

Um dos alvos da operação, na ocasião, foi Bruno Henrique.

A investigação da PF, feita a partir de uma comunicação feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apura se o jogador levou um cartão amarelo, que depois evoluiu para cartão vermelho, durante uma partida pelo Campeonato Brasileiro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles parentes de Bruno Henrique. Os apostadores também foram alvo de investigação da PF.

