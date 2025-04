Mais cedo, o Cruzeiro derrotou o América por 3 a 0 e também chegou aos 16 pontos. A equipe paulista tem um gol a mais de saldo (11 contra 10). Em Araraquara, a Ferroviária abriu o placar aos 31 minutos, quando Darlene encontrou Júlia Beatriz livre para marcar.

No segundo tempo, o Inter igualou aos 10 minutos, com gol de Julieta Morales. No entanto, aos 27, Raquel recebeu de frente para a goleira Mayara e marcou o gol da vitória grená.

Já são quatro vitórias consecutivas e cinco em seis jogos para a Ferroviária. Já o Internacional vive o oposto: ainda não venceu e soma apenas dois pontos em seis jogos.

No estádio Gregorão, em Contagem, o Cruzeiro não deu chances ao América e aplicou 3 a 0 no rival local. Byanca Brasil, de pênalti, abriu o placar para as Cabulosas no fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, a equipe azul ampliou com gols de Miriã e Leticia. Enquanto a Raposa divide a liderança com a Ferroviária, o América tem seis pontos.

Nos outros jogos de domingo, o Fluminense passou pelo Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, enquanto Real Brasília e Juventude empataram em 1 a 1 na capital nacional.

Na noite de sábado, em duelo que teve transmissão da TV Brasil, o Corinthians atropelou o 3B da Amazônia por 8 a 0. Mais cedo, o São Paulo, mesmo atuando fora de casa, derrotou o Grêmio por 2 a 1.

Brasileirão Feminino | Cruzeiro vence Améric | Ferroviária derrota Inter