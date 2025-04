O jovem tenista carioca João Fonseca estreará esta semana no Masters 1000 de Madri contra um qualifier (atleta classificado em disputa preliminar), ainda indefinido. O sorteio do chaveamento da competição ocorreu nesta segunda-feira (21). Caso vença na primeira rodada, o atual número 65 do mundo, terá pela frente o norte-americano Tommy Paul (12º no ranking), cabeça de chave 11, e o russo Karen Kashnov (25º). A competição em quadra de saibro começa oficialmente na quarta (23).

Único brasileiro a iniciar o torneio na chave principal de simples, Fonseca volta a jogar após curta pausa para férias. Ele competiu pela última vez no Masters 1000 de Miami no final de março, quando saiu na terceira rodada, após derrota para o australiano Alex de Minaur (7º).

O Brasil pode contar ainda com mais um representante na disputa de simples. A partir das 14h40 (horário de Brasília) desta segunda (21), o cearense Thiago Monteiro (94º) inicia sua caminhada no qualifying em busca de uma vaga na chave principal. A estreia será contra o norte americano Mitchell Krueger (150º). Já o paranaense Thiago Wild (113º) deu adeus hoje (21) ao qualifying ao estrear com derrota para o argentino Juan Manuel Cerúndolo (126º) com um duplo 6/4.

Na chave de duplas masculinas, o país será representado pela parceria do gaúcho Rafael Matos com o mineiro Marcelo Melo.

