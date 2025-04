???????????????????????????????? ????????????????????????????????! ???????????? #TeApoiaremosDeCoração



VAR anula dois gols colorados, mas Gustavo Prado marca nos acréscimos e o Clube do Povo abre a terceira fase da Copa do Brasil com vitória de 1 a 0 no Beira-Rio! ?????? #OInterVenceu pic.twitter.com/dYLza2Bosj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2025

Fazendo valer o fator casa, o Internacional derrotou o Maracanã, por 1 a 0 na noite desta terça-feira (29) no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Após triunfar em casa, o Colorado pode até mesmo empatar no confronto de volta, no dia 22 de maio, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, que garante a classificação. Já a equipe cearense só garante a vaga na próxima fase casa triunfe por ao menos dois gols de diferença. Em caso de vitória simples do Maracanã, a vaga será definida nas penalidades máximas.

Em uma partida na qual desperdiçou uma cobrança de pênalti, com Alan Patrick, e teve gols anulados de Wesley e de Raykkonen, o Internacional só conseguiu confirmar a vitória aos 47 minutos da etapa final, com Gustavo Prado, que aproveitou bola que sobrou após finalização de Wesley.

Vitória apertada

Quem também triunfou em casa pelo placar mínimo foi o Fluminense, que, no estádio do Maracanã, bateu a Aparecidense. Em uma partida na qual não apresentou um bom futebol, o Tricolor das Laranjeiras venceu graças a um gol de Keno aos 35 minutos do segundo tempo.

VEENCE O FLUMINENSE! KENO MARCA E O FLU SAI EM VANTAGEM NA TERCEIRA FASE DA @CopaDoBrasilCBF! VAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/PeNR2NF2RZ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2025

Outros resultados:

Retrô 1 x 1 Fortaleza

Maringá 2 x 2 Atlético-MG

São Paulo 2 x 1 Náutico

