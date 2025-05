FIIIIIIIIIIM DE JOGO! ????????



Botafogo estreia na Copa do Brasil com vitória por 4 a 0 sobre o Capital-DF. Gols foram marcados por Alex Telles, Igor Jesus, Artur e Rwan. VAAAAAAAAMOS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/r1Apvik9QZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 1, 2025

O Botafogo goleou o Capital por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (30) no estádio Nilton Santos, e encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Graças a este resultado, o Alvinegro conquista a vaga na próxima fase da competição mesmo com um revés por três gols de diferença na volta, que será disputada no dia 22 de maio.

A equipe comandada pelo técnico Renato Paiva não encontrou dificuldades diante de um adversário inferior tecnicamente. Assim, abriu o marcador ainda antes do intervalo, logo aos 11 minutos do primeiro tempo com o lateral Alex Telles em cobrança de pênalti.

Após o intervalo o Botafogo continuou soberano na partida e ampliou aos 28 minutos em nova cobrança da marca penal, mas desta vez do atacante Igor Jesus. O terceiro saiu dois minutos depois, graças a cabeçada do atacante Arthur. Aos 44 minutos Rwan Cruz aproveitou bola que sobrou após bate e bate na área para dar números finais ao marcador.

Vitória simples

Outra equipe a entrar em ação nesta quarta-feira pela Copa do Brasil foi o Palmeiras. Jogando no Castelão, o Verdão contou com um gol do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez para superar o Ceará pelo placar de 1 a 0.

VANTAGEM ALVIVERDE NA COPA DO BRASIL!



Vitória importantíssima na busca pela classificação! AGORA É NA NOSSA CASA, FAMÍLIA! ????????



???? Ceará 0x1 Palmeiras

? Gustavo Gómez pic.twitter.com/nCTapVo8Li — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 1, 2025

Outros resultados:

Paysandu 0 x 1 Bahia

Novorizontino 0 x 1 Corinthians

CSA 3 x 2 Grêmio

Tags:

Botafogo | Capital | Cear | Copa do Brasil | Esportes | futebol | Palmeiras