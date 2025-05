Uma publicação compartilhada por CBLP - Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (@cblpoficial)

O feito foi alcançado na última quarta-feira (30) em Lima (Peru), quando a brasileira levantou 77 quilos no arremesso, estabelecendo o recorde, e conseguiu 57 quilos no arranco, somando o total de 134 quilos.

Os 77 quilos no arremesso não são novidade para Isanelly, marca que ela já alcançou no dia 18 de outubro do ano passado no Campeonato Brasileiro Sub-17, no Centro de Referência Esportiva da Mangueira, no Rio de Janeiro. Porém, a competição não era homologada pela Federação Internacional de Levantamento de Pesos para recordes mundiais. Desta vez, não teve jeito. O mundo conheceu Isanelly definitivamente.