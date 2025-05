A abertura da etapa de Gold Coast, na Austrália, a sexta na temporada da WSL (Liga Mundial de Surfe), foi positiva para os atletas do Brasil.

Na noite desta sexta-feira (2), pelo horário de Brasília, oito surfistas do país pularam da primeira para a terceira fase da competição, incluindo o atual líder do ranking, Italo Ferreira.

Outros dois - entre eles Luana Silva na chave feminina - caíram para a repescagem e vão tentar se juntar a eles. A próxima chamada na etapa acontece às 18h15 deste sábado (3), no horário de Brasília.

Na ponta da tabela, Italo Ferreira deu um show em sua estreia. Na primeira fase, três surfistas duelam entre si e os dois melhores avançam para a terceira fase. O último colocado disputa a segunda fase, uma repescagem.

No confronto contra dois surfistas da casa, o brasileiro foi o melhor, somando 16.03 pontos. O duelo foi de alto nível, já que Liam O'Brien (segundo com 15.77) e Julian Wilson (terceiro com 14.07) também conseguiram boas somatórias.

Outros oito surfistas brasileiros avançaram, seja em primeiro ou segundo lugar em suas respectivas baterias. Algumas delas inclusive contaram com dois atletas do país.

Yago Dora venceu a bateria contra o compatriota Edgard Groggia e o havaiano Jackson Bunch. Por ter terminado em terceiro, Groggia foi para a repescagem.

Outras duas baterias contaram com dois brasileiros que avançaram. Alejo Muniz e Miguel Pupo deixaram o sul-africano Matthew McGillvray para trás e passaram de fase juntos.

O mesmo aconteceu com Filipe Toledo e Ian Gouveia, que jogaram o americano Griffin Colapinto para a repescagem.

Samuel Pupo venceu a bateria contra o americano Cole Houshmand e o indiano Rio Waina, enquanto Deivid Silva foi o melhor contra os havaianos Seth Moniz e Barron Mamiya.

Já João Chianca, o Chumbinho, ficou atrás do australiano Ethan Ewing, mas à frente do também australiano Jordan Lawler, conseguindo a vaga na terceira fase.

Entre as mulheres, Luana Silva ficou em último na disputa contra a americana Caitlin Simmers e a australiana Stephanie Gilmore e também caiu para a repescagem.

