Após mais de uma década longe das competições estaduais de base, o Sport Club Juiz de Fora está oficialmente de volta. Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (6), o clube anunciou sua participação na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro nas categorias sub-15 e sub-17.

A reestreia já tem data marcada: será no próximo dia 15 de junho, em casa, no Estádio Doutor José Procópio Teixeira, quando o Sport enfrentará o Ipatinga.

O anúncio do retorno foi feito em um evento que reuniu diversas figuras importantes do cenário esportivo e político local. Participaram da coletiva o presidente do Sport, João Pereira de Almeida, o “Dudinha”, o diretor de futebol Diego Almeida, e o vice-diretor Ramon Oliveira. Também estiveram presentes representantes de instituições parceiras, como o vice-presidente do Tupi, Bruno Teutschbein, o vereador Fiote, o secretário de Bem-Estar Animal, Márcio Guerra, além de membros da diretoria do clube.