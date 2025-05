O Palmeiras derrotou o Cerro Porteño (Paraguai) por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (7) no estádio Nueva Olla, em Assunção (Paraguai), para garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.

A vitória deixou o Verdão com 100% de aproveitamento no Grupo G da competição, com 12 pontos conquistados. O próximo compromisso do Palmeiras na competição será contra o Bolívar (Bolívia) na próxima quinta-feira (15) no Allianz Parque.

E o triunfo do Palmeiras foi construído com dois golaços. O primeiro saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Estêvão recebeu de Lucas Evangelista e acertou um chute cheio de veneno de fora da área para superar o goleiro Martín Arias. E Vitor Roque deu números finais ao placar aos 47 da etapa final. O atacante arrancou do meio de campo em velocidade, driblou dois marcadores, um deles o goleiro adversário, e bateu para o fundo do gol.

Flamengo se complica

Quem está em situação complicada na competição é o Flamengo, que ficou no empate de 1 a 1 com o Central Córdoba (Argentina) em partida disputada no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (Argentina). A Rádio Nacional transmitiu o confronto ao vivo.

Com este resultado o Rubro-Negro da Gávea chegou aos cinco pontos no Grupo C da competição continental, mas permanece na terceira posição. A liderança é da LDU (Equador), com oito pontos, e o Central Córdoba é o vice-líder, também com oito pontos.

Com a bola rolando o Flamengo chegou a abrir o placar com o uruguaio Arrascaeta aos 10 minutos do primeiro tempo. Porém, aos 15 da etapa final o atacante Gastón Verón igualou para o Central Córdoba.

Derrota em casa

Também nesta quarta, o Bahia foi superado por 3 a 1 pelo Nacional (Uruguai) na Arena Fonte Nova, em Salvador. Apesar do revés em casa, o Tricolor permanece na liderança do Grupo F da competição com sete pontos, dois a mais que o vice-líder da chave, o Internacional, que mede forças com o Atlético Nacional (Colômbia) na próxima quinta-feira (8).

Jogando em casa, o Bahia chegou a abrir o marcador logo no primeiro minuto da etapa final do confronto graças ao faro de gol do volante Jean Lucas. Porém, o Nacional conseguiu a virada com gols de Morales, Nico López e Millán.

Tags:

Bahia | Copa Libertadores | Esportes | flamengo | futebol | Palmeira | Rádio Nacional