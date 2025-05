A seleção brasileira avançou às semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Areia – também conhecido como beach soccer – após aplicar 6 a 0 na Espanha. Invicto na competição, disputada em Victória, capital de Seicheles, o Brasil volta a jogar no sábado, às 12h30 (horário de Brasília), contra Portugal. Os lusitanos também se classificaram hoje, com vitória de 7 a 6 sobre o Japão.

O camisa 9 Rodrigo, capitão do time, marcou duas vezes no primeiro tempo. Após o intervalo, Benjinha ampliou com gol de voleio, Catarino fez o quarto, e o goleiro Teleco também deixou o dele, ao acertar um chute de fora da área. Ainda deu tempo de Filipe completar a goleada com o sexto gol no minuto final da partida.

???????? O Brasil garante sua vaga nas semis com estilo!#BeachSoccerWC pic.twitter.com/jjmwVvVls0 — Copa do Mundo FIFA ???? (@fifaworldcup_pt) May 8, 2025

Atual campeão mundial, o Brasil busca o sétimo título na competição. A outra semifinal será entre Belarus (derrotou hoje o Irã por 4 a 3) e Senegal (que ganhou da Itália por 4 a 3).

A decisão do título será no domingo (11), às 12h30. Antes, às 11h, haverá disputa pelo terceiro lugar no Mundial.

