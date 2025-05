A delegação brasileira de judô começou com pé-direito o Grand Slam de Astana (Cazaquistão), o último antes do Mundial Sênior em junho. Jéssica Pereira, Natasha Ferreira e Shirlen Nascimento asseguraram bronze no primeiro dia de competição, que reúne 400 judocas de 47 países até o próximo domingo (11). O Grand Slam pode render até 1000 pontos no ranking mundial, que vale de parâmetro para a classificação à Olimpíada de Los Angeles 2028 (LA28). O Brasil conta com 17 atletas em Astana. As disputas preliminares têm transmissão ao vivo no site Judo TV e as finais no Canal Olímpico do Brasil

Recém-campea no Pan-Americano, a curitibana Natasha Ferreira, foi a primeira a subir ao pódio. Cabeça de chave 4 na categoria até 48 quilos, ela venceu três combates. Estreou direto nas oitavas de final, levando a melhor sobre a belga Lois Petit, eliminada com três punições. Na quartas, perdeu por ippon para a chinesa Xinran Hui - que ao fim do dia conquistaria o ouro - e caiu para a repescagem. Para seguir na briga pelo bronze, Natasha derrotou a israelense Tamar Malca ao aplicar um yuko no último minuto da luta. Aí, na decisão do bronze, a brasileira reencontrou a mongol Narantsetseg Ganbaatar e reeditou a luta na edição de 2024. Ao contrário do ano passado, desta vez Natasha saiu com a medalhar ao desferir um ippon vencedor contra Ganbaatar.

Quem também brilhou na capital do Cazaquistão, foi a carioca Jéssica Pereira, vice-campeã no Pan-Americano e Oceania Sênior. Cabeça de chave 4 nos 52kg, Jéssica folgou na primeira rodada e estreou nas oitavas, superando a israelense Ilay Hayun com um yuko no último segundo de luta. Na sequência, venceu com facilidade a marroquina Soumiya Iraoui, com um waza-ari nos primeiros trinta segundos, seguido de um ippon. No entanto, a carioca sofreu revés na semifinal contra a alemã Seija Ballhaus, que mais tarde levaria o ouro na categoria. Na luta pelo bronze, Jéssica encaixou uma imobilização perfeita contra a húngara Reka Pupp, forçando-a a desistir do embate.

A última a confirmar o bronze no Grand Slam de Astana foi a paranaense Shirlen Nascimento nos 57kg, medalha de ouro no Pan-Americanano, no mês passado. Na primeira rodada, ela eliminou com um ippon a italiana Giulia Carna. Na luta seguinte, pelas quartas de final, Shirlen fez um embate acirrado contra a Faiza Mokdar, mas acabou superada no golden score ao ser projetada com um yuko. A brasileira se recuperou na repescagem, ao derrotar a atleta neutra Kseniia Galitskaia com um yuko no golden score. Com moral alto, Shirlen garantiu o bronze ao aplicar um ippon na atleta neutra Irina Zueva.

Programação.

Sábado (10) — Nauana Silva (63kg), Rafaela Silva (63kg), Luana Carvalho (70kg), Gabriel Falcão (81kg) e Luan Almeida (81kg).

Horário: Preliminares - 2h30 | Finais - 9h (horário de Brasília)

Domingo (11) — Beatriz Freitas (78kg), Karol Gimenes (78kg), Beatriz Souza (+78kg), Giovani Ferreira (90kg), Marcelo Fronckowiak (90kg) e Rafael Buzacarini (+100kg).

Horário: Preliminares - 3h | Finais - 9h (horário de Brasília)

