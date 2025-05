A seleção brasileira de beach soccer fez história neste domingo (11), pois derrotou a Bielorrússia por 4 a 3, neste domingo (11) na Paradise Arena, em Victoria (Seicheles), para conquistar o heptacampeonato da Copa do Mundo da modalidade.

Com o triunfo deste domingo, o Brasil ampliou sua vantagem como maior campeã da competição, alcançando sete títulos (2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2024 e 2025), cinco a mais do que Portugal, segundo maior vencedor do torneio, com dois.

“Uma frase que ouvi do Falcão [ex-jogador da seleção de futsal] é que final não se joga, final se vence. Trago isso comigo em todas as competições que tenho a oportunidade de vivenciar esse momento, principalmente em Copa do Mundo”, declarou o fixo Catarino em entrevista à CBF TV.

O jogo

No confronto final contra Belarus, o Brasil ficou em vantagem graças a gol de Lucão. Belarus empatou ainda no primeiro período. Na segunda parte da partida, a seleção brasileira amrcou mais duas vezes, com Rodrigo e Catarino. No terceiro período, Belarus reagiu e empatou. Porém, quando faltava pouco mais de um minuto para o fim do tempo normal, Rodrigo contou com a ajuda do montinho artilheiro para superar o goleiro adversário e garantir o gol do título.

Tags:

Beach Soccer | Bielorrússi | brasil | Esportes | Fifa | Seleção Brasileira