Goiânia, Goianira e Trindade recebem nesta semana os Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, Fut 7, X1 e X2. Uma edição especial anual dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros). O esporte mais praticado no país ganha anualmente uma competição exclusiva da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). São 1.100 participantes, sendo 861 atletas, de 18 estados diferentes e 32 instituições de ensino superior em busca de vitórias.

Os jogos foram divididos em quatro locais de competição. O Futebol é disputado no Campo Parque Lara Guimarães (Trindade), no Estádio Municipal João Gonçalves Rios (Goianira) e no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira (Goiânia). Já o Fut7, o X1 e o X2 ficam sediados no Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco (Goiânia), que também recebe jogos de futebol.

Dentre todos os 861 atletas, 379 são mulheres. E elas fazem a diferença aqui.

O presidente da CBDU, Alim Neto, ressalta o alto nível das atletas que estão em Goiânia nesta semana: “Na história do esporte universitário brasileiro de futebol feminino, basicamente, todas as atletas da seleção principal passam pelo esporte universitário. Nós somos bicampeões da Universíade [Jogos Mundiais Universitários] no futebol feminino. É muito importante para a gente manter esse foco na modalidade”.

Lusimar Santos, presidente da Federação Goiana do Desporto Universitário, lembra que hoje o futebol feminino já é uma realidade no país: “Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos o Vila Nova Universo, que é uma das nossas representantes e disputa o Campeonato Brasileiro Série A2. O maior legado que o JUBs vai deixar é a força do esporte feminino. A sociedade está vendo o futebol feminino não mais apenas como entretenimento, mas no aspecto profissional, o que valoriza, de forma definitiva, a modalidade no país, com um sistema educacional que possibilita essas atletas a também terem uma formação universitária”.