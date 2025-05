Apenas uma dupla mista brasileira segue viva no Mundial de tênis de mesa em Doha (Catar). Nesta segunda-feira (19), terceiro dia da principal competição da temporada, a parceria de Guilherme Teodoro com Giulia Takahashi avançou às oitavas de final ao derrotar a dupla do espanhol Daniel Barbosa com a ucraniana Veronika Matiunina por 3 sets a 2 (11/8, 9/11, 11/9, 8/11 e 11/7). Os próximos adversários serão Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem, de Hong Kong, em data e horário ainda indefinidos.

Já a dupla de Bruna Takahashi - irmã de Giulia – com Hugo Calderano foi eliminada na segunda rodada para os chineses Wang Chuqin e Sun Yingsha, atuais campeões olímpicos nas duplas. Em menos de 20 minutos, a dupla asiática levou a melhor por 3 sets a 0 (11/2, 7/11 e 4/11).

Tanto Bruna quanto Calderano voltam a competir na terça (20), na segunda rodada do torneio individual. Número 3 do mundo, o carioca terá pela frente o tunisiano Wassin Essid (124º no ranking) na disputas de simples masculina. Já a paulista (16ª) medirá forças com a norte-americana Sally Moyland (116ª). Quem também disputará a segunda rodada de simples feminina será Laura Watanabe que terá a dura missão de vencer a chinesa Manyu Wang, número 2 do mundo, para seguir sonhando com o título.

Também nesta segunda (19), Giulia Takahashi competiu no torneio de simples, mas foi eliminada ao ser superada pela egípcia Hana Goda, por 4 sets a 1. Outra eliminação precoce foi do brasileiro Leonardo Izuka, que perdeu d para o chinês Wang Chuquin, vice-líder do ranking, por 4 sets a 0.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp





Tags:

Bruna Takahashi | Doha | duplas mistas | Giulia Takahashi | Guilherme Teodoro | Hugo Calderano | Laura Watanabe | Mundial de Tênis de Mesa | número 3 do mund