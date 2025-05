"Desde o início da carreira eu consegui evoluir a cada ano, é um dos meus pontos fortes. Ter resiliência nos momentos difíceis para encontrar soluções e evoluir. Com o título da Copa do Mundo, esse ano está sendo muito especial para mim. Em 2024 joguei em altíssimo nível também. É uma evolução constante, continuar trabalhando dia a dia para me manter entre os melhores", afirmou Calderano, após o segundo triunfo em Doha.

VAMOOOSSS!!! ELA BRINCA DE SER CRAQUE! ????????



???????? Bruna Takahashi 4? x 1? Sibel Altinkaya ????????



GRANDE VITÓRIA SOBRE A TURCA E VAMOS PARA AS OITAVASDE FINAL DO MUNDIAL DE DOHA!



ISSO É BRASAAAA ???????? pic.twitter.com/elMYaMFE19 — CBTM (@CBTM_TM) May 20, 2025

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi voltaram a vencer nesta terça-feira na disputa de simples e avançaram à terceira rodada do Mundial de Tênis de Mesa em Doha (Catar). Em boa fase, o carioca, número 3 do mundo, aplicou 4 sets a 0 no tunisiano Wassim Essid (124º no ranking), com parciais de 1/5, 11/3, 11/5 e 11/4. Nesta quarta (21), Calderano enfrentará o cazaque Kirill Gerassimenko (59º) por uma vaga nas oitavas de final.

Já a paulista Bruna Takhahashi (16ª) jogou duas partidas hoje: primeiro derrotou a norte-americanana Sally Moyland (116ª) por 4 sets a 2 (11/3, 9/11, 12/14, 9/11, 13/11 e 11/5. Na sequência, Bruna sobrou diante da turca Sibel Altinkaya (117ª), ganhando por 4 sets a 1 (11/6, 11/7, 11/3, 6/11, 11/9) e assegurando presença nas oitavas. A próxima adversária será a chinesa Xingtong Chen, número 3 do mundo. O jogo será nesta quarta (21), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.

Outros resultados

Nas duplas mistas, os brasileiros Guiherme Teodoro e Giulia Takahashi deram adeus ao Mundial, após derrota por 3 sets a 1 para a parceria de Hong Kong formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem. Quem também se despediu da competição foi Laura Watanabe no torneio de simples feminino. Ela foi superada por 4 sets a 0 pela chinesa Manyu Wang, vice-líder do ranking mundial.

Tags:

Bruna Takahash | Doha | Hugo Calderano | Mundial de Tênis de Mesa