A tenista paulistana Beatriz Haddad Maia emplacou a segunda vitória seguida no WTA 500 de Estrasburgo (França) e avançou as quartas de final de simples. O próximo jogo será às 7h10 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22). Atual 23ª no ranking, Bia terá pela frente a norte-americana Emma Navarro, número 9 do mundo e cabeça de chave 2. O torneio em piso de saibro antecede Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, com início no próximo domingo (25).

Nesta quarta (21), a brasileira assegurou a classificação ao derrotar Ashlyn Krueger (Estados Unidos) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (3) e 6/3. Desde janeiro, no Aberto da Austrália, Bia não vencia dois jogos seguidos em competição da WTA.