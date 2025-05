VEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINEEEEEEEEEEENSE! CLASSIFICADOS! #TIMEDEGUERREIROS GOLEIA A APARECIDENSE EM BRASÍLIA E ESTÁ NAS OITAVAS! VAAAAAMOOSSS! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/LAg10nX6mT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 22, 2025

O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a classificação veio com uma boa vitória, de 4 a 1, sobre a Aparecidense, na noite desta quarta-feira (21) no estádio Nacional, em Brasília.

Apesar de entrar em campo em situação confortável, após triunfar por 1 a 0 no confronto de ida da terceira fase da competição, a equipe das Laranjeiras começou tomando um susto na noite desta quarta, quando o zagueiro Wellington Carvalho aproveitou cobrança de escanteio para abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo.

Porém, ao ficar em desvantagem a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho começou a forçar mais as jogadas ofensivas, e conseguiu a virada antes do intervalo, com um gol do lateral Samuel Xavier aos 40 minutos e outro do atacante Everaldo seis minutos depois.

Na etapa final o Fluminense tomou conta de vez da partida e sacramentou a vitória e a classificação graças a um gol-contra de Vanderley aos 18 minutos e a um belo chute de Ganso aos 25 minutos.

Goleada do Bahia

Outra equipe a golear para avançar na competição foi o Bahia. Jogando na Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor Baiano contou com gols de Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Willian José (dois) para derrotar o Paysandu e avançar.

Fortaleza desclassificado

A maior surpresa da Copa do Brasil nesta quarta foi a desclassificação do Fortaleza para o Retrô em pleno Castelão. A equipe pernambucana garantiu a vaga com uma vitória de 4 a 1 nas penalidades máximas após empatar por 1 a 1 nos 90 minutos de bola rolando.

Outros resultados:

Flamengo 4 x 2 Botafogo-PB

Atlético-MG 4 x 0 Maringá

Corinthians 1 x 0 Novorizontino

