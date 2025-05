A quarta-feira (28) começou bem para os brasileiros no torneio de duplas de Roland Garros, em Paris (França). Estrearam com vitória e avançaram à segunda rodada as parcerias de Beatriz Haddad Maia com a alemã Laura Siegemund e de Luisa Stefani com a húngara Timea Babos, além da dupla de Orlando Luz com o croata Ivan Dodig. Nesta quinta (29), a parceira do carioca Fernando Rombolli com o britânico John -Patrick Smith disputará a primeira rodada contra os irmãos gregos Stefanos e Petros Tsisipas. O início da partida está previsto para às 7h10 (horário de Brasília).

Um dia após ser eliminada da chave de simples do Grand Slam parisiense, a paulistana Bia Haddad deixou para trás o revés e assegurou a primeira vitória ao lado de Siegemund. Cabeças de chave número 13, elas despacharam as francesas Leolia Jeanjean e Jessika Ponchet, com vitória fácil por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0). A parceria Brasil-Alemanha volta à quadra na próxima sexta (30) contra as japonesas Shuko Aoyma e Moyuka Uchijima.

Quem também comemorou a classificação tranquila à segunda rodada foi a dupla da paulista de Stefani e Babos, campeãs do WTA 500 de Estrasburgo (França) no último sábado (24). Em apenas 46 minutos, elas aplicaram 2 sets a 0, com direito a pneu (6/0) na primeira parcial e 6/1 na seguinte.

"Grande estreia. Jogamos muito limpo de começo a fim. Sacamos muito bem e colocamos pressão no saque delas desde o início de cada set pra conseguir alargar o placar. Muito feliz com o nível que jogamos hoje. Agora é preparar para próxima rodada", disse Stefani, que subiu da 37ª para a 31ª posição no ranking mundial de duplas, após o título em Estrasburgo.

Na disputa masculina, a parceria do gaúcho Orlando Luz com o croata Ivan Dodig, ex-número 1 do mundo, venceu de virada a estreia contra os donos da casa Geoffrey Blancaneaux e Valentin Royer, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6 6/3 e 6/4. Na segunda rodada, Luz e Dodig enfrentarão os vencedores do duelo entre os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz (cabeças de chave 3) e os poloneses Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski.

Outras duas duplas com brasileiros se despediram precocemente da competição. A parceria do gaúcho Rafael Matos com o mineiro Marcelo Melo foi superada na primeira rodada pela dupla do francês Manuel Guinard com Romain Ameodo (Principado de Mônaco), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Ao lado do chileno Nicolar Jarry, o gaúcho Marcelo Demoliner chegou a ganhar o primeiro set na estreia, mas depois cedeu ao empate. No último set, Demoliner e Jarry travaram um embate equilibrado, mas acabaram superados por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/6 (10-6).